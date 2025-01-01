Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4
Folge 4: Vater Mutter Kind

45 Min.Ab 12

Markus Rietz findet seine Frau Monika erschlagen in ihrem Haus. Für ihn ist das der zweite Schicksalsschlag innerhalb kurzer Zeit: Nur wenige Tage zuvor hatte seine Frau einen Autounfall, bei dem die gemeinsame Tochter Paula schwer verletzt wurde und nun im Krankenhaus auf eine neue Leber wartet. Zunächst deutet alles auf einen Raubmord hin, aber dann stellt sich heraus, dass der Einbruch nur fingiert war. Markus Rietz gerät immer mehr in den Fokus der Ermittlungen ...

SAT.1 GOLD
