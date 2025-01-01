Der letzte Bulle
Folge 10: Hühnerabend
43 Min.Ab 12
Auf einer ausgelassenen Junggesellinnen-Party tritt ein Nacktputzer auf. Doch während der Show fällt er plötzlich um und stirbt. Ein Giftanschlag! Mick und Andreas nehmen die Ermittlungen auf. Das Ehepaar in spe hat eine Hochzeitsplanerin eingestellt, die sofort zu Micks erklärter Intimfeindin wird und regelmäßig in die Polizeiarbeit pfuscht. Mick und Andreas müssen sich mit der überforderten Braut, dem nervösen Bräutigam und dem strippenden Kollegen des Toten herumschlagen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin