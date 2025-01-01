Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Und raus bist du!

SAT.1Staffel 3Folge 2
Und raus bist du!

Und raus bist du!Jetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 2: Und raus bist du!

43 Min.Ab 6

Fiona Mehring wird in einer Strandbar tot aufgefunden - sie wurde vergiftet. Die erste Spur führt Mick und Andreas zu dem Essener Ableger einer Unternehmensgruppe, die in ganz Deutschland Firmen dabei hilft, unliebsame Mitarbeiter loszuwerden. Der gewissenlose Manager Rasmus Schweizer leitet dieses Unternehmen, in dem Fiona nach kurzer Zeit nicht nur Karriere, sondern sich offensichtlich auch einige Feinde gemacht hat ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
SAT.1
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 6 Staffeln und Folgen