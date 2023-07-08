Der letzte Bulle
Folge 7: Ohne Moos nix los
43 Min.Folge vom 08.07.2023Ab 12
Micks Jugendidol Rudi Moos, deutsche Fußball-Legende und beliebter Werbeträger, verschwindet von einer Minute auf die andere spurlos. Dafür taucht sein toter Gärtner Dragan Pali auf. Der Serbe wurde von einem Revolverprojektil in den Rücken getroffen. Ist Rudi Moos ein flüchtiger Mörder? Die Umstände scheinen dafür zu sprechen: Die Tatwaffe gehört ihm, und außerdem hatte Rudis zauberhafte junge Gattin Mimi ein Verhältnis mit dem gut gebauten Gärtner ....
Der letzte Bulle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1