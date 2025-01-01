Der letzte Bulle
Folge 6: Es lebe der Sport
42 Min.Ab 12
Dietmar Kuhlmann, Andreas' Fechttrainer aus Jugendtagen, wurde ermordet. Um den Toten trauert nicht nur die Witwe des Ermordeten, die Andreas ebenfalls schon als kleinen Jungen kannte, sondern auch Daniel Wesselburg. Dieser steht als Lieblingsschüler des Toten mit 29 nun kurz vor dem Traum aller Sportler: der Qualifikation für die Olympischen Spiele. Dietmar Kuhlmann hatte aber nicht nur Freunde im Fechtverein, wie Mick und Andreas bei ihren Ermittlungen feststellen müssen ...
