Der letzte Bulle
Folge 3: Aller guten Dinge sind drei
44 Min.Ab 12
Die Bestsellerautorin Anja Friedrich wird tot aufgefunden - Todesursache: Gift! Erste Verdächtige liefert ihr außergewöhnliches Privatleben, denn Anja Friedrich lebte nicht mit einem, sondern gleich mit zwei Männern zusammen. Diese Dreierbeziehung hatte die Autorin in einem Buch verarbeitet. Im Verkaufsschlager "Monogamie - ein Auslaufmodell?" gab sie Auskunft über das Liebesglück zu dritt. Für Mick steht fest: Es war einer der Partner. Aber es gibt noch weitere Verdächtige ...
Der letzte Bulle
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
12
