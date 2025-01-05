Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 1: Hector, Mitzi und Zola
47 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Noels heutiger Patient ist der zehn Monate alte Deutsch Kurzhaar Hector. Der Hund hat Probleme mit seiner Wirbelsäule, die ihn beim Laufen beeinträchtigen. Er hat wenig Kontrolle über seine Beine und verletzt sie ständig.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021