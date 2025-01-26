Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 9: Teddy, Ollie und Chica
47 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Der zwei Jahre alte Teddy kommt mit einem stark deformierten Vorderbein in die Klinik von Dr. Fitzpatrick. Seine Halter erzählen, dass ihr Hund bereits im Welpenalter eine leichte Verformung am Bein zeigte, die sich über die Jahre weiter ausprägte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021