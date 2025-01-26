Zum Inhalt springenBarrierefrei
Henry, Lexi und Bear

sixxStaffel 4Folge 8vom 26.01.2025
Folge 8: Henry, Lexi und Bear

47 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Ein sechs Jahre alter Labrador namens Henry kommt in die Notaufnahme. Er kollabierte im Park und seine Halter sind besorgt, dass der hintere Teil seines Körpers gelähmt sein könnte. Dr. Fitzpatrick muss nun herausfinden, ob es wirklich eine Lähmung oder nur ein eingeklemmter Nerv ist.

sixx
