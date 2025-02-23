Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 16: Lucky, Mason und Bongo
47 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
In der Praxis wartet ein Paar mit seinem sechs Jahre alten Shih Tzu Lucky. Der Hund leidet unter starker Arthritis in der Hüfte. Die Schmerzen sind so heftig, dass er kaum laufen kann.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021