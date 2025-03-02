Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

sixxStaffel 4Folge 19vom 02.03.2025
Folge 19: Storm, Milo und Mauzer

47 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12

Der zwei Jahre alte Deutsche Schäferhund Storm hat sich beim Spielen an einem Gelenk verletzt. Der agile Hund will ständig laufen, doch sein Bein macht einfach nicht mehr mit. Seine Halter hoffen, dass Dr. Fitzpatrick ihren Liebling von seinen Schmerzen befreien kann.

