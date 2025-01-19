Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Clyde, Mario und Rocco

sixxStaffel 4Folge 7vom 19.01.2025
Clyde, Mario und Rocco

Clyde, Mario und RoccoJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 7: Clyde, Mario und Rocco

47 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12

Der aufgeweckte Hund Clyde hat seit knapp zwei Jahren Schwierigkeiten beim Laufen. Er hat seine Beine nicht unter Kontrolle, und sein Besitzer vermutet, dass die Wirbelsäule die Hauptursache dafür ist. Dr. Noel Fitzpatrick untersucht den Hund, um eine Diagnose zu stellen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen