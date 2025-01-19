Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 7: Clyde, Mario und Rocco
47 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Der aufgeweckte Hund Clyde hat seit knapp zwei Jahren Schwierigkeiten beim Laufen. Er hat seine Beine nicht unter Kontrolle, und sein Besitzer vermutet, dass die Wirbelsäule die Hauptursache dafür ist. Dr. Noel Fitzpatrick untersucht den Hund, um eine Diagnose zu stellen.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021