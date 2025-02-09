Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Lulu, Florence und Muffin

sixxStaffel 4Folge 12vom 09.02.2025
Lulu, Florence und Muffin

Lulu, Florence und MuffinJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 12: Lulu, Florence und Muffin

46 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Alarm in der Notaufnahme! Der zwei Jahre alte Staffordshire Bullterrier Lulu wurde beim Jagen eines Fuchses mit voller Wucht von einem Auto getroffen. Dr. Fitzpatrick ist besorgt, denn die Röntgenaufnahme zeigt eine massive Fraktur des Beckens ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen