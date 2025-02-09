Lulu, Florence und MuffinJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 12: Lulu, Florence und Muffin
46 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Alarm in der Notaufnahme! Der zwei Jahre alte Staffordshire Bullterrier Lulu wurde beim Jagen eines Fuchses mit voller Wucht von einem Auto getroffen. Dr. Fitzpatrick ist besorgt, denn die Röntgenaufnahme zeigt eine massive Fraktur des Beckens ...
