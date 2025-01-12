Cookie, Guinness und MaxJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 4: Cookie, Guinness und Max
47 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Der fünf Jahre alte Zwergspaniel Cookie leidet an Polyarthritis. Die Krankheit zerstörte bereits seine Knorpel in den Gelenken und er musste sich einer Operation unterziehen. Einige Jahre nach dem Eingriff greift die Arthritis Cookies Knie an, sodass er kaum aufrecht stehen kann ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021