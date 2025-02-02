Popp, Berlioz und DylanJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 11: Popp, Berlioz und Dylan
48 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Die Halter des Saint-Bernard-Welpens Popp bringen ihren Liebling in die Praxis. Popp leidet an einer Hüft-Dysplasie, die ihren Bruder bereits das Leben kostete.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021