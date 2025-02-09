Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 13: Tank, Barney und Mouse
47 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Dr. Fitzpatricks erster Patient ist der junge Bassett Barney. Der Hund hat seit einigen Wochen Probleme mit seinen Hinterbeinen. Ein MRT soll klären, ob seine Beschwerden mit der Wirbelsäule zusammenhängen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021