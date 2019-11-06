Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Michael Wendler polarisiert - und zählt zu den schillerndsten Figuren der einheimischen Musikszene. Kein Wunder: Der 37-Jährige hat den Schlager aus der volkstümlichen Schunkel-Ecke geholt. Inzwischen genießt der gelernte Speditionskaufmann Kultstatus. Seine Songs wie "Sie liebt den DJ" und "Nina" sind längst Party-Klassiker. In der neuen Doku-Soap "Der Wendler-Clan" zeigt sich der "König des Pop-Schlagers" erstmals von seiner ganz privaten Seite ... Rechte: Sat.1

