Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Der Wendler-Clan
Folge 4: Folge 4
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Diagnose gefährdet die Karriere von Michael Wendler. Bei einem Arztbesuch wird festgestellt, dass er eine Entzündung im Gesicht hat, die in Richtung "heller Hautkrebs" geht. Das Familienoberhaupt muss unter das Messer. Die restliche Familie bangt um die Gesundheit des Schlagerstars ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Wendler-Clan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1