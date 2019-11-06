Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Wendler-Clan

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4

Der Wendler-Clan

Folge 4: Folge 4

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Diagnose gefährdet die Karriere von Michael Wendler. Bei einem Arztbesuch wird festgestellt, dass er eine Entzündung im Gesicht hat, die in Richtung "heller Hautkrebs" geht. Das Familienoberhaupt muss unter das Messer. Die restliche Familie bangt um die Gesundheit des Schlagerstars ... Rechte: Sat.1

