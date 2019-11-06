Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Der Wendler-Clan
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Leben ist eine Baustelle? Für Michael Wendler ganz bestimmt. In der zweiten Folge wird er an vielen Stellen gebraucht: Die Bauarbeiten zu seinem Märchenschloss beginnen, die Wendlers müssen die Inneneinrichtung auswählen - und Tochter Adeline wünscht sich unbedingt einen Hund. Michael und Claudia entscheiden sich allerdings für ein exotischeres Haustier. Prompt wird der Alltag bei den Wendlers noch turbulenter ... Rechte: Sat.1
