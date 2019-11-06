Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Der Wendler-Clan

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Der Wendler-Clan

Folge 2: Folge 2

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Leben ist eine Baustelle? Für Michael Wendler ganz bestimmt. In der zweiten Folge wird er an vielen Stellen gebraucht: Die Bauarbeiten zu seinem Märchenschloss beginnen, die Wendlers müssen die Inneneinrichtung auswählen - und Tochter Adeline wünscht sich unbedingt einen Hund. Michael und Claudia entscheiden sich allerdings für ein exotischeres Haustier. Prompt wird der Alltag bei den Wendlers noch turbulenter ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Wendler-Clan
SAT.1 GOLD

Der Wendler-Clan

Alle 1 Staffeln und Folgen