Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Der Wendler-Clan
Folge 5: Folge 5
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Pop-Schlagerkönig in der Wüste: In Dubai soll der Wendler vor 100 eigens für ihn angereisten Fans ein exklusives Konzert geben. Der Star nutzt den Trip, um sich nach Immobilien umzusehen, und liebäugelt mit einem Häuschen auf der Palmeninsel. Außerdem absolviert der Sänger das klassische Wüstenprogramm: Er reitet auf einem Kamel und übt sich im Sandboarden. Das Konzert droht indes zum Fiasko zu werden: Die Fans bleiben weg und die Technik ist ein Desaster ... Rechte: Sat.1
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Der Wendler-Clan
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1