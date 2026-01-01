Der Wendler-Clan
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Der Wendler-Clan
Michael Wendler polarisiert -und zählt zu den schillerndsten Figuren der einheimischen Musikszene. Kein Wunder: Der 37-Jährige hat den Schlager aus der volkstümlichen Schunkel-Ecke geholt. Inzwischen genießt der gelernte Speditionskaufmann Kultstatus. Seine Songs wie "Sie liebt den DJ" und "Nina" sind längst Party-Klassiker. In der neuen Doku-Soap "Der Wendler-Clan" zeigt sich der "König des Pop-Schlagers" erstmals von seiner ganz privaten Seite ...
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1
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