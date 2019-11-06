Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In der Arena Oberhausen gibt Michael Wendler das größte Konzert seiner bisherigen Karriere. Doch eine Frage beschäftigt alle Clan-Mitglieder: Wird auch seine Frau Claudia über ihren Schatten springen und den Wendler zum ersten Mal auf ein Konzert begleiten? Wieder einmal geraten die Konzertvorbereitungen außer Kontrolle. Die Bühne ist zu klein, die Lichttechnik funktioniert nicht und zu allem Unglück fällt während der Show auch noch der Strom aus ... Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

