SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Panik in Dinslaken: Michael Wendler soll in einer Tanzshow den heißen Latino-Star Ricky Martin mimen. Doch wer den Discofox in der Stimme hat, muss noch lange nicht die Hüften schwingen können. Tatsächlich ist Tanzen alles andere als seine Stärke. Claudia spricht ihrem Ehemann bereits im Vorfeld jegliche Erfolgschance ab. Doch für Michael gibt es kein Zurück! Die Live-Show beginnt, und der König des Discofox muss zumindest als Kronprinz des Hüftschwungs überzeugen ... Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

