Derrick

Abgrund der Gefühle

KultKrimiStaffel 13Folge 11
Abgrund der Gefühle

Derrick

Folge 11: Abgrund der Gefühle

58 Min.Ab 12

Kellner Lickmann wird nach Dienstschluß auf seinem Nachhauseweg auf brutale Weise erwürgt. Der Arzt Dr. Schöne, der sich direkt am Unfallort befindet, zeigt lebhaftes Interesse für den Toten. Bei ihren Ermittlungen stoßen Oberinspektor Derrick und Inspektor Klein auf Erich Heller, einen Freund des Toten, der kurz darauf auf dieselbe Weise ermordet wird wie Lickmann. Auch diesmal zeigt Dr. Schöne großes Interesse für den Toten.

KultKrimi
