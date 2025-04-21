Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Staffel 13Folge 8
Folge 8: Der Einzelgänger

59 Min.Ab 12

Ingo Wolf, der als verdeckter Ermittler arbeitet, meldet seinen Kollegen Peter Roth als vermißt. Nachdem Roths Leiche in einer Kiesgrube gefunden wird, beschließt Wolf, die Mörder mit Hilfe des Barmädchens Malikowa im Spielermilieu zu suchen, wo Roth zuletzt gesehen wurde.

