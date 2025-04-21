Derrick
Folge 6: Tossners Ende
60 Min.Ab 12
Kriminalfilm aus dem Milieu der Immobilienbranche: Als der erfolgreiche Immobilienhändler Tossner erschossen wird, gerät Lehrer Kraus unter Mordverdacht, weil er seiner Psychologin gegenüber Mordabsichten angedeutet hatte, nachdem einer seiner Schüler aufgrund einer drohenden Zwangsräumung durch Tossner Selbstmord begangen hatte.
Derrick
