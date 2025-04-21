Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Beziehung abgebrochen

KultKrimiStaffel 13Folge 13
Beziehung abgebrochen

Beziehung abgebrochenJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 13: Beziehung abgebrochen

59 Min.Ab 12

Eberhard Kraus hat mit der Frau seines Philosophieprofessors ein Verhältnis. Als er erschossen wird, fällt der Verdacht auf den Ehemann. Als jedoch auch ein Kollege des Professors umgebracht wird, scheidet das Tatmotiv der Eifersucht zunächst aus. Es stellt sich jedoch heraus, daß auch der Kollege des Philosophieprofessors früher ein Liebhaber von dessen Frau war.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen