Derrick
Folge 15: Caprese in der Stadt
60 Min.Ab 12
Nach dem Tod seines einzigen Sohnes hat der reiche Sizilianer Caprese nur ein Ziel: Er will seine achtjährige Enkelin Renata - notfalls mit Gewalt - aus München nach Italien holen. Doch Renatas Mutter Inge und ihr zweiter Mann Carl wollen die Kleine auf keinen Fall hergeben. Als auf Carls Bruder ein Mordanschlag verübt wird, ist auch für Oberinspektor Derrick Alarmstuffe eins gegeben.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises