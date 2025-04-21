Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kein Ende in Wohlgefallen

Folge 3: Kein Ende in Wohlgefallen

59 Min.Ab 12

Ralf Kargus fährt nach München, um seine Schwester Lore zu retten, die sich umbringen will. Er kommt zu spät. Von Udo Tessinger, dem Besitzer des Studios, in dem Lore als Fotomodell gearbeitet hat, erfährt Ralf, daß eine Vergewaltigung der Grund für den Selbstmord war. Einer der beiden angeblichen Vergewaltiger wird erschossen aufgefunden und Derrick soll den Fall klären.

