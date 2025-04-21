Derrick
Folge 3: Kein Ende in Wohlgefallen
59 Min.Ab 12
Ralf Kargus fährt nach München, um seine Schwester Lore zu retten, die sich umbringen will. Er kommt zu spät. Von Udo Tessinger, dem Besitzer des Studios, in dem Lore als Fotomodell gearbeitet hat, erfährt Ralf, daß eine Vergewaltigung der Grund für den Selbstmord war. Einer der beiden angeblichen Vergewaltiger wird erschossen aufgefunden und Derrick soll den Fall klären.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises