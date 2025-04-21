Derrick
Folge 4: Tödliches Patent
59 Min.Ab 12
Im Archivkeller des Patentamtes entdeckt der Angestellte Wolf die Leiche des Regierungsdirektors Dr. Curtius. In dessen Büro - ein Chaos. Wer hat das Zimmer durchwühlt? Ein erster Tip kommt vom Präsidenten: Dr. Curtius sei für die Preisgabe eines Patentes eine Million geboten worden. Die Angestellte Birgit Paulsen berichtet von einem verdächtigen Fremden vor dem Büro des Direktors.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
