Gefährlicher Weg durch die Nacht
Derrick
Folge 1: Gefährlicher Weg durch die Nacht
59 Min.Ab 12
Der kaufmännische Angestellte Jürgen Klose wird gegen Mitternacht auf einem menschenleeren U-Bahnhof ermordet. Der einzige Zeuge, der Kellner Benno Hauke, erklärt, daß der Tote einen mit Geld gefüllten Aktenkoffer besaß, den die Täter ihrem Opfer entrissen hätten. Was zunächst für Derrick wie ein Anschlag auf einen unbescholtenen Bürger aussah, entpuppt sich schließlich als Tat mit kriminellem Hintergrund.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises