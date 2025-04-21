Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Der Schrei

KultKrimiStaffel 14Folge 9
Der Schrei

Der SchreiJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 9: Der Schrei

59 Min.Ab 12

Der Gewaltverbrecher Krüger hat mit einem Komplizen bei einem Hauseinbruch einen Menschen getötet. Dennoch wird er vorzeitig aus dem Knast entlassen. Für Derrick ist der Fall nicht abgeschlossen, denn Krüger hat den Namen des Mannes, der flüchten konnte, nie verraten. Wird er in Freiheit sein Schweigen brechen?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen