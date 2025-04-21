Derrick
Folge 12: Die Reise nach München
59 Min.Ab 12
Der arbeitslose Hugo Sassner hält sich in München auf, weil er hofft, dort eine Anstellung zu finden. In der Nacht wird Sassner in seiner Pension Zeuge eines Mordes an einer Prostituierten. Sassner ist bereit, vor der Polizei zu schweigen, stellt aber eine Bedingung.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises