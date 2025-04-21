Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Der Tote spielt fast keine Rolle

KultKrimiStaffel 14Folge 6
Der Tote spielt fast keine Rolle

Folge 6: Der Tote spielt fast keine Rolle

59 Min.Ab 12

Andrea und Hubert Zoller führen eine lockere Ehe. Eines Tages lernt Andrea den Diamantenhändler Rudolf Kaminski kennen und folgt seiner festlichen Einladung, die er für Geschäftsfreunde in einem Hotel gibt. Währenddessen wird in seinem Hotelzimmer ein Diamantenkurier ermordet.

