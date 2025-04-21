Die Festmenüs des Herrn BorgeltJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 15: Die Festmenüs des Herrn Borgelt
59 Min.Ab 12
Die drogenabhängige Studentin Susanne, die sich das Geld für den Stoff in Pornofilmen verdiente, hat Selbstmord begangen. Ihr Vater Gustav Borgelt reist an. Kurz darauf wird Dr. Lessner umgebracht. Er gehörte zu Susannes Freundeskreis. Wenig später muß sich Oberinspektor Derrick mit einem weiteren Mord befassen. Das Opfer: Lessners Neffe Manfred.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises