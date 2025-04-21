Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Offener Fall

KultKrimiStaffel 14Folge 5
Offener Fall

Offener FallJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 5: Offener Fall

59 Min.Ab 12

Manuela Bolitz staunt über die vielen Banknoten, die sie bei ihrem Vater entdeckt. Woher kommt plötzlich das ganze Geld? Der alte Mann gesteht, er sei gekauft worden - als Komplize für einen Mord! Manuela informiert Derrick - aber zu spät. Kubian wird tot aufgefunden. Jetzt beginnt die Suche nach den mysteriösen Auftraggebern.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen