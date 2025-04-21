Derrick
Folge 13: Ein seltsamer Ehrenmann
59 Min.Ab 12
Acht Jahre hat Krowacs wegen Totschlags im Knast gesessen. Als er freigelassen wird, nimmt er einen Mordauftrag an, er soll Berthold Masinger töten. Krowacs bricht in die Wohnung des Studenten ein und schreckt in letzter Sekunde vor dem Mord zurück, trotzdem ist Masinger am nächsten Tag tot. Für die Polizei ist Krowacs der Mörder.
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises