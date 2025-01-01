Staffel 1Folge 2
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 2: Paddington in der U-Bahn / Paddington als Sumo-Ringer / Paddington und die Sauna
23 Min.
Mrs. Brown möchte Paddington die U-Bahn zeigen. Weil es für ein ausgiebiges Frühstück zu spät ist, nimmt Paddington Speck und Marmeladenbrote einfach mit. Schon bald heftet sich ein Rudel hungriger Hunde an seine Fersen. Mr. Gruber und Paddington sind in Japan, um für Grubers Buch etwas über Sumo-Ringer zu erfahren. Paddington macht sich gar nicht schlecht als Sumo-Schüler. Paddington geht in die Sauna.
Die Abenteuer von Paddington Bär
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Copyrights:© DHX