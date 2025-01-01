Staffel 1Folge 3
Paddington und der Bankraub / Paddington als Fischer / Paddington und die Bärenarbeit
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 3: Paddington und der Bankraub / Paddington als Fischer / Paddington und die Bärenarbeit
23 Min.
Paddington liest, dass die Floyds Bank überfallen wurde, und möchte sogleich seine eingezahlten fünf Pfund abholen. Er merkt jedoch sofort, dass das nicht sein Schein sein kann. Mr. Gruber, Paddington und Admiral Grundy stechen in See, um Makrelen zu fischen. Paddington ist beeindruckt von den Pfadfindern, die in der Woche der Arbeit Mr. Grubers Ladenfenster putzen. Er möchte sich auch nützlich machen. Mrs. Bird soll ihm eine Aufgabe geben.
Die Abenteuer von Paddington Bär
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX