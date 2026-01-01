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Paddington spielt Golf / Paddington als Wildhüter / Paddington macht Geschenke

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Die Abenteuer von Paddington Bär

Folge 9: Paddington spielt Golf / Paddington als Wildhüter / Paddington macht Geschenke

23 Min.

Mr. Curry braucht noch einen Caddy für das Golfturnier. Er engagiert Paddington. Das ist keine leichte Aufgabe; Mr. Gruber und Paddington sind auf Safari in Afrika. Hier lauern viele Gefahren, aber am gefährlichsten sollen die Wilddiebe sein. Als eifriger Zuschauer der "Mach-es-selber-Show" hat Paddington diesmal alle Weihnachtsgeschenke selbst gebastelt. Ihm fehlt nur noch ein Geschenk für Jane und Jeremy aus der Show.

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