Staffel 1Folge 6
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 6: Paddington und der verschwundene Kürbis / Paddington als Kobold / Paddington im Theater
23 Min.
Jemand hat Mr. Browns Wettbewerbskürbis aus dem Garten gestohlen. Da ein Dieb ja bekanntlich an den Ort des Verbrechens zurückkehrt, observiert Paddington nachts das Kürbisbeet. Paddington und Mr. Gruber sind zu Besuch in Irland, dem Land der Mythen und Legenden. Schade, dass die Enkelin von Mr. Grubers irischem Freund nicht mehr an Kobolde und Gespenster glaubt. Paddington geht zum ersten Mal ins Theater und weiß nicht, dass alles nur gespielt wird.
