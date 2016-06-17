Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 17.06.2016: Die Dschungel-Lagune
45 Min.Folge vom 17.06.2016Ab 6
John Belsito und seine Freundin Brenda sind sich einig: Das altmodische Beton-Monstrum auf ihrem Grundstück in der Nähe von Tampa Bay muss weg. Stattdessen wünschen sich die beiden eine Badelandschaft mit Dschungel-Ambiente. Ein Whirlpool und eine Outdoor-Küche wären auch nicht schlecht. Lässt sich das innerhalb von zehn Wochen machen? Aber sicher! Lucas Congdon und sein Team entwerfen für das Paar eine Hinterhof-Lagune, die keine Wünsche offen lässt - mit zwei Grotten, einem Wasserfall und jeder Menge Grünpflanzen.
