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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Im Zeichen des Wassermanns

HGTVFolge vom 05.08.2016
Im Zeichen des Wassermanns

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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 05.08.2016: Im Zeichen des Wassermanns

44 Min.Folge vom 05.08.2016

Eine überdachte Open-Air-Location mit Whirlpool und Wandkamin: Michael Gehrisch und seine Frau Victoria leben an der Westküste Floridas. Viele Familienmitglieder des Ehepaares haben zwischen Mitte Januar und Mitte Februar Geburtstag. Deshalb schmeißen die beiden einmal im Jahr in Sarasota eine große „Wassermann-Party“, zu der sie bis zu 50 Gäste einladen. Dank Lucas Congdon und seinem Team wird diese Feier zukünftig in einer ultracoolen Badelandschaft stattfinden - mit Steinbrunnen und Outdoor-Küche.

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