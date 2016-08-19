Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 19.08.2016: Inselparadies im Garten
44 Min.Folge vom 19.08.2016
Janet und Jerry Raffa haben vier Töchter und vier Enkel. Wenn obendrein auch noch die Schwiegersöhne zu Besuch kommen, reicht der Platz in ihrem Pool schlichtweg nicht aus. Deshalb wird im Garten des Ehepaares auf Pine Island, westlich von Fort Meyers, im großen Stil umgebaut. Lucas Congdon und seine Crew entwerfen für ihre Kundschaft ein Outdoor-Paradies mit Wasserfall und „Lazy River“, in dem man sich beim Relaxen nicht permanent auf die Füße tritt. Wer mag, kann sich dort einfach von der Strömung treiben lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.