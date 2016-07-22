Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Urlaub im Garten

HGTVFolge vom 22.07.2016
Urlaub im Garten

Urlaub im GartenJetzt kostenlos streamen

Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 22.07.2016: Urlaub im Garten

45 Min.Folge vom 22.07.2016

Eine Oase der Ruhe: Arno Leoffler arbeitet als Arzt in der Notaufnahme bis zu 14 Stunden am Tag, deshalb wünscht er sich einen Ort, an dem er gemeinsam mit seiner Frau Lynn Kraft tanken kann. Im alten Pool des Ehepaares in Parrish, Kalifornien, ist dies kaum möglich, denn dort fallen schon die Kacheln ab, und optisch gibt die Badelandschaft auch nicht viel her. Aus diesem Grund halten sich Lucas Congdon und sein Team bei der Arbeit nicht mit Kleinigkeiten auf, sondern entwerfen am Reißbrett ein komplett neues Wellness-Paradies mit jedem erdenklichen Komfort.

Alle verfügbaren Folgen