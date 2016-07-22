Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 22.07.2016: Urlaub im Garten
45 Min.Folge vom 22.07.2016
Eine Oase der Ruhe: Arno Leoffler arbeitet als Arzt in der Notaufnahme bis zu 14 Stunden am Tag, deshalb wünscht er sich einen Ort, an dem er gemeinsam mit seiner Frau Lynn Kraft tanken kann. Im alten Pool des Ehepaares in Parrish, Kalifornien, ist dies kaum möglich, denn dort fallen schon die Kacheln ab, und optisch gibt die Badelandschaft auch nicht viel her. Aus diesem Grund halten sich Lucas Congdon und sein Team bei der Arbeit nicht mit Kleinigkeiten auf, sondern entwerfen am Reißbrett ein komplett neues Wellness-Paradies mit jedem erdenklichen Komfort.
