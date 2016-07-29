Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 29.07.2016: Das Märchenschloss
43 Min.Folge vom 29.07.2016
Lucas Congdon hat in seiner Karriere schon so manches feudale Traumhaus gesehen, denn seine Kunden sind in der Regel gut betucht. Doch dieser Prunkbau ist nicht zu toppen. Gary Deremer und seine Frau Patty leben in Port Richey, Florida, in einem Märchenschloss mit Ausblick auf den Golf von Mexiko. Ein gewöhnlicher Pool passt nicht zu dieser Luxusimmobilie. Stattdessen konzipiert der Profi-Designer eine Badelandschaft der Superlative - mit Marmorsäulen und Springbrunnen. In dem Wellness-Paradies fühlt man sich wie in einer römischen Therme.
