Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 01.07.2016: Liebling, unser Pool ist zu klein!
45 Min.Folge vom 01.07.2016
Ein weitläufiger Garten und eine riesige Terrasse: Yossi und Aviva David leben in Florida den amerikanischen Traum. Die beiden sind aus Israel in die USA ausgewandert und haben dort ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Der Pool des Ehepaares ist jedoch winzig und total veraltet. Aber das lässt sich ändern: Lucas Congdon und seine Helfer haben im „Sunshine State“ genau die richtigen Ideen parat. Das Team entwirft für seine Kundschaft ein Hinterhof-Paradies im XXL-Format - inklusive Riesen-Whirlpool, Wasserrutsche und Freiluftküche.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.