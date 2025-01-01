Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Paolo Casagrande
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Paolo Casagrande ist der offiziell beste Koch von Barcelona! Sein luxuriöses "Lasarte" ist als einziges Restaurant der Stadt mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet worden.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
