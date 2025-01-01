Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 12: Julien Royer
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: In Singapur isst man nicht, um zu überleben, man lebt um zu essen! Dieses genussfreudige Klima weiß Chef Julien Royer im Restaurant Odette zu nutzen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
