Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Jari Vesivalo

just cookingStaffel 10Folge 6
Jari Vesivalo

Folge 6: Jari Vesivalo

26 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Jari Vesivalo gilt als DER Star der jungen, finnischen Küche. Puristisch, elegant und naturverbunden sind seine Kreationen, die im Restaurant Olo direkt am Hafen von Helsinki aufgetischt werden.

just cooking
